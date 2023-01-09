Подмосковье 09 января 2023, 13:12 Горячая линия для юридической помощи бизнесу заработала в Подмосковье

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Новый контакт-центр по оказанию юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье. Предприниматели и самозанятые могут получить бесплатную помощь в решении разных вопросов.

Специалисты горячей линии 8 (800) 550-63-53 проконсультируют индивидуальных предпринимателей, самозанятых и юрлиц. По этому номеру телефона им подскажут, как грамотно поступить в той или иной ситуации, что делать, если нарушаются права, и как защитить себя в досудебном порядке.

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«В 2022 году мы получили свыше 2,5 тысячи обращений от предпринимателей. Надеемся, что новая горячая линия поможет бизнесу в решении многих вопросов», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев, по инициативе которого создан контакт-центр.

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Специалисты отмечают, что бизнес-сообщество региона научилось преодолевать трудности. По мнению Головнева, во многом этому способствовал беспрецедентный комплекс мер поддержки, который работает в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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