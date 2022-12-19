Подмосковье 19 декабря 2022, 12:24 Горячая линия для юридической помощи бизнесу появится в Подмосковье в 2023 году

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Более 2,3 тысячи обращений поступило бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу с начала года. Итоги 12 месяцев и планы на следующий период обсудили на совещании с руководителями общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей.

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В общественных приемных бизнес-омбудсмена Подмосковья рассмотрели более 2300 обращений за год. Большинство из них связаны с административными барьерами, отказами в выдаче разрешений и согласований, с несвоевременной оплатой по контрактам и земельно-имущественными отношениями. Немалую долю в этом объеме занимают жалобы на правоохранительные органы, хотя в этом году их стало меньше.

«Мы будем продолжать работу, защищая интересы предпринимательского сообщества Подмосковья. С января мы открываем горячую линию для бизнеса. По номеру 8 800 550-63-53 предприниматели могут задавать любые вопросы и рассчитывать на юридическую консультацию и помощь», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Он отметил, что бизнес-сообщество региона научилось преодолевать трудности. По мнению Головнева, во многом этому способствовал беспрецедентный комплекс мер поддержки, который работает в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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