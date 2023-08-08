Подмосковье 08 августа 2023, 16:51 Горячая линия БТИ получила более 5 тысяч обращений от жителей Подмосковья за 2 года пресс-служба МОБТИ МО

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За два года операторы горячей линии БТИ Московской области приняли более пяти тысяч звонков от местных жителей. Людей интересовали вопросы оформления имущества, сообщили в министерстве имущественных отношений.

«Сотрудники учреждения отвечают на самые разные вопросы по оформлению недвижимости, в том числе по процедуре „дачной амнистии“, и помогают жителям Подмосковья собрать необходимый пакет документов», — рассказала министр Наталья Адигамова.

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По ее словам, с начала этого года в кол-центр поступило 662 обращения. Самыми популярными запросами стали вопросы по налогообложению и предоставлению имущественных льгот.

«Специалисты call-центра ежедневно подробно рассказывают гражданам о преимуществах и важности регистрации объектов недвижимости, о льготах, которые они получат, и о том, как в упрощенном порядке оформить в собственность капитальные строения и хозяйственные постройки», — заявила гендиректор областного БТИ Елена Казимир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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