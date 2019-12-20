Гордость области и страны. Старейшей гимназии Балашихи исполнилось 110 лет

Салтыковская гимназия отметила юбилей. Старейшему образовательному учреждению Балашихи исполнилось 110 лет.

Юбилей родной гимназии школьники встретили песней. В строчках школьного гимна — все 110 лет истории. Больше всего там гордятся выпускницей — героем Великой Отечественной войны Евгенией Рудневой. В школьном музее хранятся ее рисунки и оценочный лист с одними пятерками. Летчица отказалась от научной карьеры, чтобы защищать родину.

«Она вместе с остальными „ночными ведьмами“ летала на У-2 и совершала подвиги. 9 апреля 1944 года она совершила свой 645-й вылет. В ее самолет попала бомба, и она погибла. Это было в Керчи», — рассказала девятиклассница, руководитель школьного музея Милена Юняева.

Источник фото: телеканал «360»

Частная гимназия открылась еще в царской России. Они успела побыть и сельской семилетней школой, и общеобразовательной. Один из выпускников Олег Петухов пришел учиться в военные годы. Дети сочиняли песни про кашу, которую видели очень редко. Популярная мелодия спустя годы помогла вспомнить слова.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам прописали ее доктора. Нам каша жить и дружить помогает, она к столам и ведет, и зовет. И тот, кто первый за кашей шагает, тот никогда и нигде не пропадет», — спел выпускник 1949 года Олег Петухов.

Источник фото: телеканал «360»

На праздник позвали выпускников разных лет, вспомнили педагогов-ветеранов. Учителя работали здесь по-долгу, их заслуга — сегодняшние победы коллектива. Гимназию трижды вносили в реестр лучших образовательных учреждений России, она получала дипломы губернатора и Мособлдумы, городские награды.

«К столетию нашего образовательного учреждения статус гимназии был восстановлен, а просто так статус аккредитационная комиссия не восстанавливает. Обязательно должны быть высокие показатели работы учителей и достижения учеников», — отметила директор МБОУ «Салтыковская гимназия» Анна Манаенкова.

Источник фото: телеканал «360»

В день рождения гимназию поздравили представители администрации города, Совета депутатов и областного парламента. Почти каждому из 53-х работников гимназии вручили грамоту или благодарственное письмо.