Подмосковье 09 мая 2023, 21:20 «Гордимся вами!». Воробьев передал участникам СВО пожелания от ветеранов Подмосковья Воробьев передал участникам СВО пожелания от ветеранов Подмосковья Pxhere

Читать 360tv в

Российские бойцы записали видеообращение ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Участники СВО передали добрые пожелания во время визита на передовую подмосковных волонтеров, которые отправили солдатам гуманитарную помощь. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Бойцы поблагодарили ветеранов за Великую Победу и пообещали следовать их примеру при выполнении боевых задач. Также солдаты пожелали участникам и свидетелям ВОВ здоровья и долгих лет жизни.

Андрей Воробьев отметил, что посмотревшие ролик ветераны назвали бойцов настоящими героями. Участники Великой Отечественной войны пожелали солдатам добыть новую победу и вернуться домой к близким живыми.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».