Подмосковье 19 июня 2023, 15:17 Гонщики из Химок заняли 1-е место в первенстве Московской области по автокроссу

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Гонщики из Химок стали победителями первенства Московской области по автокроссу в рамках Кубка Kramar Motorsport. Участие в соревнованиях приняли участие около 50 пилотов.

Участие в соревнованиях приняли участие около 50 пилотов. Среди них было 12 школьников из Химок в возрасте до 14 лет. Воспитанники спортивной школы по техническим видам спорта продемонстрировали свои навыки управления багги.

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Первенство Московской области по автокроссу состоит из 12 этапов. Следующий состоится 22 июля.

«Помимо главного трофея, индивидуально наградили трех пилотов из Химок. „Серебро“ в классе Д3-мини у нашего спортсмена Димитрия Крючкова. В классе Д3-250 две ступени наградного подиума также у наших воспитанников: первым финишировал Дмитрий Овчинников, а почетное второе место занял Даниил Кепов», — рассказал руководитель спортивной школы Александр Иванов Александрович.

Спортивная школа по техническим видам спорта работает в Химках с 2008 года. Там работает три секции: водно-моторного спорта, мотоспорта и автоспорта.

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