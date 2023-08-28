Подмосковье 28 августа 2023, 17:28 Гонщики из Химок стали призерами подмосковного первенства по автокроссу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Золотую и серебряную медали выиграли воспитанники Химкинской школы по техническим видам спорта на первенстве Московской области по автокроссу. Турнир прошел в Наро-Фоминске в рамках кубка Kramar Motorsport. Участие в нем приняли более 50 юных спортсменов со всей России.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Золото в личном зачете получил Семен Воронов, серебро — Александр Абрамов. Вторая серебряная медаль в командном заезде досталась Евгению Родионову.

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«Ребята выступили замечательно. Каждый участник продемонстрировал отличные навыки вождения, стратегическое мышление и прекрасную командную работу. Их упорство, дисциплина и желание побеждать были на самом высоком уровне», — поделился тренер химкинской команды Андрей Куропаткин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сейчас ребята готовятся к новому зачетному выезду. Он пройдет в Курске и Воронеже с 9 по 10 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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