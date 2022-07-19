Гонщик из Истры стал чемпионом Москвы по ралли на ретромашинах

Житель Истры Роман Саухин стал чемпионом Москвы по ралли третьей категории. В гонках он участвовал на Mercedes-Benz 230 1978 года.

Источник фото: телеканал «360»

Чемпионат был ориентирован на ретроавтомобили. Роман рассказал — это самая престижная гонка, к которой пришлось серьезно подготовиться.

«Я готовился морально с точки зрения пилота и готовился с точки зрения подхода, потому что ретро-ралли — это именно командная работа, потому что работает не только пилот, но и штурман. И хороший штурман — это 60% успеха», — рассказал автолюбитель.

Источник фото: телеканал «360»

Прежде чем машина сможет принять участие в ралли, ее нужно основательно подготовить: отреставрировать для придания оригинального вида, установить профессиональные датчики скорости и расстояния. Все оборудование оригинальное.

Роман профессионально занимается машинами с 2018 года. Чтобы стать участником ралли, нужно было не только приобрести ретроавто, но и получить лицензию пилота и спортивный разряд. На достигнутом гонщик останавливаться не планирует и продолжит участвовать в других соревнованиях.

Источник фото: телеканал «360»

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