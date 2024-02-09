Подмосковье 09 февраля 2024, 16:50 Гонщик Илья Курганов из Химок занял 2-е место на областном первенстве по автокроссу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсмен Илья Курганов из Химок завоевал серебро на чемпионате и первенстве Москвы и Московской области. Соревнования по автокроссу провели в Раменском городском округе среди взрослых, детей и юниоров.

Турнир прошел на трассе «Игумново кросс» в рамках кубка «Kramar Motorsport». Участвовали 45 спортсменов из разных городов. Илья Курганов стал серебряным призером в категории багги Д3-250. Команда имени Евгения Родионова заняла второе место среди детей.

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«Гордимся нашим спортсменом и поздравляем с достойным результатом. Воспитанники Дома юных техников „Интеграл“ талантливые ребята и развиваются в разных направлениях. Под руководством опытных тренеров ребята с юных лет учатся побеждать и стремятся к лучшим результатам», — отметил депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Также гонщики секции «Интеграл» представят городской округ Химки на чемпионате и первенстве Воронежской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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