«Гонку героев» в честь дня ВДВ провели в Балашихе

На базе учебного центра спецназа «Витязь» в Балашихе 30 июля провели забег «Гонка героев». Его посвятили 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

В состязании приняли участие 45 человек. Организовали мероприятие активисты клуба «Троянцы» из Балашихи.

«Это первый настолько масштабный забег, который мы проводим. Ранее у нас были подобные мероприятия на 9 мая, 2 августа, но столько людей не участвовало. Сегодняшнее событие мы организовали благодаря нашим братьям из спецназа. Цель этого забега — дать людям возможность испытать себя и понять, на что они способны», — рассказал старший тренер клуба «Троянцы» Роман Чурзин.

Бегуны на пересеченной местности преодолели десятикилометровый маршрут, который военнослужащиепроходят при сдаче экзамена на краповый берет. Сложный маршрут включает в себя препятствия в виде болот и песчаной горы.

«Мы проводим забег на трассе, которая используется при сдаче квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. Люди здесь собрались в основном гражданские, так что маршрут был несколько упрощен. У нас дежурят машины скорой помощи, если спортсмен почувствовал недомогание, он может сесть в машину и завершить своё испытание», — отметил старший инструктор по проведению квалификационных испытаний на право ношения краповых беретов Сергей Афанасьев.

На маршруте организовали четыре контрольные точки. Первая находилась в пяти километрах от старта.

«Я пришел на забег, чтобы проверить свою выносливость и испытать себя на прочность. Благодаря „гонке“ я могу узнать, на что способен мой организм. Соревнования позволяют ощутить драйв, сплоченность и высокую нагрузку», — поделился участник забега Евгений Фролов.

Общественное движение «Троянцы» было создано в 2020 году в микрорайоне Павлино Балашихи. Движение называет своей целью популяризацию здорового образа жизни среди жителей Балашихи.