Подмосковье 04 марта 2024, 15:40 Гонки на собачьих упряжках прошли в Ступине Андрей Семибратов

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Соревнования на собачьих упряжках «Аврора Бореалис» прошли в Ступине. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

«Сегодня у нас большой праздник зимних видов ездового спорта. Участники — это люди, которые просто любят ездовой спорт и своих собак», — сказала главный судья соревнований Ольга Зуйкова.

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Дарья Старостина управляла упряжкой из четырех собак. Ведущие — Лада и Веста.

«Девочки сами по себе очень смышленые. Хорошо ориентируются по местности и слушаются каюра. Прекрасно понимают, что скоро у них старт», — рассказала спортсменка.

Александру Соколину из Москвы всего семь лет. Он приехал на соревнования впервые. Выступает в дисциплине «скиджоринг» на специальной детской трассе в 600 метров. Более опытные спортсмены соревновались на дистанциях в 1,5, три и пять километров.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и комплекс с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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