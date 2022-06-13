Гонки на лодках-«драконах» впервые прошли в Раменском городском округе

На Борисоглебском озере аншлаг. Не каждый день здесь можно увидеть «драконов». Так называются лодки, на которых, впервые в округе проходят соревнования. Участвуют восемь команд. Все — коллективы местных предприятий.

«Сейчас выкладка на полную катушку. Девушка, которая была у нас так называемый пловец и управляла, и рулила, и кричала, и стучала в баран — это была незабываемая девушка. К сожалению я не видел она была спиной ко мне, но ее хоп-хоп-хоп и 1,2,3. Я сегодня ночью проснусь и буду кричать хоп-хоп-хоп и 1,2,3», — рассказал председатель профсоюзной организации АО РПКБ Дмитрий Гайдай.

Гонки существуют уже более двух тысяч лет. В древности громко стучали по барабанам чтобы задобрить духов воды и воздуха. Сегодня — это популярный вид спорта. Состав одной команды — это 10 гребцов, один рулевой и главный человек с барабаном задающий темп. Отдельная тема — лодки. Они хвостатые и зубастые. А еще яркие. Наблюдать за такими стартами — одно удовольствие.

Дистанция сегодня 200 метров. Короткая, зрелищная, но напряженная. Вот мы видели, сейчас поднимались спортсмены на старты, некоторым было тяжковато, но это спорт Леонид Савин Председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа

По итогам заездов третье место заняла команда мусульманской общины «Умма». Серебреным призером соревнований стали гребцы из Раменского приборостроительного конструкторского бюро. Победу одержала сборная комитета по образованию. Но самое главное, что гонки на драконах участникам понравились. А значит, что в этом виде спорта в Раменском все только начинается.