Гонки дронов прошли на фестивале «Небо: теория и практика» в Балашихе

Фестиваль «Небо: теория и практика» в городском округе Балашиха стал место проведения гонки квадрокоптеров. Дрон-рейсинг — официальная дисциплина киберспорта. Каждый из 20 пилотов управляет собственным аппаратом, внимательно обходя небольшие надувные препятствия, но при этом сохраняя скорость, чтобы выбиться в лидеры. Такие воздушные гонки привлекают большое количество зрителей.

Один из юных гостей фестиваля признался, что наблюдать за скоростными квадрокоптерами очень интересно.

«Я просто еще чуть-чуть связан с авиационной специальностью, хожу в летную школу «Авиатор» — это московская летная школа. Я очень люблю авиацию, поэтому пришел сюда», — признался юноша.

Для участников соревнований самое главное — регламент. За малейшую ошибку могут снять гонки. Не должно быть проблемы с видеосвязью, а количество светодиодов должно быть одинаковым у всех. Все эти нюансы знает пи с четырехлетним стажем из команды команды «QUADRO.TEAM Валентина Петренко — пилот с четырехлетним стажем.

Для тех, кто хочет управлять дроном она посоветовала сначала купить аппаратуру радиоуправления. Но перед этим лучше всего потренироваться на симуляторе, который подключается к компьютеру.

«Привыкните к стикам, привыкните к управлению, поймете, что делать в той или иной ситуации. И решите для себя что именно вам нужно: быстро гонять, медленно, плавно, снимать. Стиль управления вы поймете, который вам подойдет», — поделилась пилот. Валентина отметила, что сама она любит, когда дрон летит стабильно, не сильно быстро.

Зрителей фестиваля «Небо: теория и практика» привлекла не только гонка дронов. В специальном шатре показали, какие бывают беспилотники, а на отдельной площадке под руководством инструктора можно отправить аппарат в свой первый полет. Это может стать началом пути в дрон-рейсинге.

Неделю назад в Белгороде прошел финал чемпионата России Drone Sports League — это крупное соревнование.

«Командные гонки на 100 кругов, где построены пит-стоп зоны. Один пилот летает, управляет дроном, выполняет круги. Другой инженер-механик находится в пит-стоп зоне и когда заканчивается батарея, он залетает, меняет батарею или заменит важную деталь. В таком формате проходят гонки», — рассказал организатор соревнований по дрон-рейсингу и генеральный директор Drone Sports Global Никита Соколов.

Этап Всероссийских соревнований по дрон-рейсингу пройдет в Москве 25 и 26 июня. Но для того, чтобы насладиться соревнованиями беспилотников не нужно столько ждать. На фестивале «Небо: теория и практика» в ближайшее воскресенье, 29 мая, пройдет второй день гонок. По его итогам назовут победителей, вручат Кубок и награды.