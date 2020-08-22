«Гонка героев» в Подмосковье прошла с рекордным числом участников

Спортивное мероприятие собрало рекордное количество участников — три тысячи человек. Они преодолели трассу с множеством препятствий — отвесными склонами и водными преградами. Ее соорудили профессиональные инженеры и опытные инструкторы.

Участникам предлагали три уровня сложности — «Новичок», «Любитель», «Профессионал». Бегать разрешается в одиночку или в команде.

А на полигоне Горностай во Владивостоке 1,5 тысячи участников пробежали восемь километров и преодолели 25 препятствий, рассчитанных на различный уровень физической подготовки, сообщило издание Vladnews.

«Гонка героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Организует мероприятие «Лига Героев». Первая тестовая «Гонка героев» состоялась в 2013 году, на ней собрались 300 спортсменов. Присоединиться к забегу может любой желающий старше 18 лет.

Мероприятие проходит на военных полигонах со стрельбой холостыми и дымовыми завесами. Еще один формат соревнований — на гражданских территориях, то есть на горнолыжных курортах, в парках отдыха, горах и долинах. Там предлагается преодолеть «рукоходы», скалодромы, «тропу разведчика», трамплины, «тарзанки».