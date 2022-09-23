Годовой план ремонта дорог выполнили более чем на 90% в Подмосковье | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Годовой план ремонта дорог выполнили более чем на 90% в Подмосковье

Читать 360tv в

Дорожные службы отремонтировали более 1,1 тысячи участков дорог в Подмосковье общей протяженностью более 1,3 тысячи километра. Выполнение годового плана по укладке нового асфальта в регионе превысило 90%.

Реклама

«Ремонт дорожной сети Подмосковья идет в графике. Сегодня работы продолжаются на 100 участках. Отмечу, что в этом году по выбору жителей на портале „Добродел“ мы отремонтировали более 290 дорог общей протяженностью свыше 450 километров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новый, более прочный асфальт уложили на 96 дорогах общей протяженностью более 220 километров. Это, например, Носовихинское шоссе в Богородском округе от микрорайона Светлого до улицы Железнодорожной, Дзержинское и Егорьевское шоссе. Еще порядка 18 километров покрытия заменили на участке от Воскресенска до остановки «Сады» в сторону Егорьевска, а в Дмитровском округе отремонтировали участок от улицы Дубнинской до поворота на СНТ «Теплотехник».

До конца года в Подмосковье отремонтируют более 1,2 тысячи дорог протяженностью свыше 1,4 тысячи километров (адресный перечень размещен на сайте Минтранса региона). Ремонтная кампания должна завершиться осенью.

Одним из самых масштабных дорожных проектов этого года в Подмосковье стала трасса М-12. Она обеспечит быстрый путь до Казани. В рамках реализации этого проекта в Балашихе появится новая развязка, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

0 0 0 0 0 1