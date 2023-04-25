Подмосковье 25 апреля 2023, 12:28 Голосовой ввод помог врачам в Подмосковье на 50% сократить время описания исследований Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи из Подмосковья получили возможность заполнять медицинские документы при помощи голосового ввода с этого года. Специальные устройства используют врачи УЗИ, рентгенологи и другие специалисты.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, устройствами оснастили 1070 кабинетов в поликлиниках и стационарах. Они помогают врачам экономить время — данные вносятся в документацию автоматически при помощи распознавания речи.

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«Устройства позволяют врачу не тратить время на ручное заполнение медицинской документации — данные вносятся автоматически, благодаря системе распознавания речи. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований, до 50%», — сказала она.

Устройство оснащено микрофоном и специальным программным обеспечением. Врачи диктует результаты исследования, а система автоматически вносит данные. После этого они появляются в электронной медкарте пациента на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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