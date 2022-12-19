Подмосковье 19 декабря 2022, 11:14 Голосовой помощник заработал в МФЦ Подмосковья Unsplash

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Жители Подмосковья смогут записаться в МФЦ с помощью голосового помощника. О новой услуге рассказали в Министерстве государственного управления, IT и связи региона.

«Голосовые помощники — это возможность быстро получить необходимую информацию. Больше не нужно дожидаться ответа оператора. Система даст ответы на самые популярные вопросы за несколько секунд», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Голосовой помощник сможет записать на прием или отменить запись в МФЦ. Жители смогут узнать статус своего заявления и получить консультацию по самым популярным услугам и госпошлинам.

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Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно позвонить по номеру телефону 122 и выбрать цифру три, после чего можно будет задать вопрос. Сервис работает круглосуточно.

Форум по внедрению технологий искусственного интеллекта провели в Доме правительства Подмосковья 14 декабря. Эксперты отрасли высказали идеи по созданию новых онлайн-сервисов для жителей. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является одним из лидеров России по цифровизации и этот процесс необходимо продолжать.

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