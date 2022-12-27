Подмосковье 27 декабря 2022, 12:09 Голосовой помощник пригласил на прием к врачу свыше 15 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью в Подмосковье

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Робот Светлана обзвонил свыше 15 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью в Подмосковье. Их голосовой помощник пригласил на прием к врачу.

По словам первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой, хроническая сердечная недостаточность — это одно из самых распространенных заболеваний. Если не лечиться, то можно спровоцировать тромбозы и инсульт, поэтому важно вовремя посещать кардиолога.

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«Специалист проведет консультацию и диагностику, при необходимости скорректирует лечение и выдаст лекарственные препараты», — сказала она.

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Записаться на прием пациенты могут по телефону 122, а также через «Госуслуги» или в поликлинике.

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