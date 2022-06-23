Голосовой помощник появится в кол-центре МФЦ Подмосковья

Подмосковье запланировало внедрить голосового помощника в кол-центре МФЦ, открыть новые цифровые офисы, организовать получение паспортов болельщика через центры госуслуг. Кроме того, центры перейдут на электронный документооборот с Росреестром и МВД.

В Дубне прошел региональный форум «Трансформация МФЦ». На нем всем участникам рассказали, как будут развиваться региональные центры госуслуг. Проводится их трансформация, все больше опций доступно для пользователей в онлайн-режиме. Также центры начинают оказывать помощь в поиске работы для граждан.

«Сегодня МФЦ — единая точка входа услуг и сервисов для жителей Московской области. В центрах „Мои документы“ региона можно получить более 200 услуг очно и 244 с помощью цифровых зон», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С того момента, как была запущена первая онлайн-услуга, которая направлена на предоставление выписки из домовой книги, за ней в подмосковные центры обратились уже больше ста тысяч человек. Примерно 180 тысяч обращений только с начала текущего года приняли сотрудники МФЦ по поводу поиска хорошей и подходящей работы. Эту услугу центров занятости стали предоставлять только в октябре 2021 года.

Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Иван Кулаков рассказал о планах развития центров «Мои документы» региона. «Мы планируем перейти на электронный документооборот с Росреестром и МВД, организовать получение паспортов болельщика, открыть новые цифровые МФЦ и внедрить голосового помощника в работу кол-центра», — сказал он.