Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье | 360°

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Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье

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Первый в России интерактивный голосовой помощник по вопросам обманутых дольщиков обработал более двух тысяч звонков. В июне Подмосковье стало первым регионом в стране, в котором запустили подобную инициативу. Сервис работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. В любое время можно позвонить и узнать всю информацию о решении проблем дольщиков.

«Технологии не стоят на месте, с каждым годом становятся совершеннее и удобнее для людей. Интерактивный голосовой помощник помогает повысить уровень нашей коммуникации с дольщиками. Он был создан для того, чтобы каждый обманутый дольщик Подмосковья в короткие сроки мог получить актуальную и исчерпывающую информацию по интересующему его вопросу. Мы хотим, чтобы возникающие проблемы решались быстро и эффективно», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Для того чтобы поговорить с голосовым помощником, нужно позвонить по бесплатному номеру 8-800-550-3-214. Дальше нужно сказать название проблемного ЖК и получить всю актуальную информацию по этому объекту. Кроме того, можно получить дополнительные данные о строительстве объекта, о встречах с дольщиками, о процедуре банкротства застройщика и другие данные.

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