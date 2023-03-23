Подмосковье 23 марта 2023, 11:05 Голосовой помощник на 30% облегчил работу кол-центров МФЦ в Подмосковье

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Входящие звонки на горячую линию подмосковных МФЦ с осени прошлого года принимает голосовой помощник. Каждый месяц робот обрабатывает около 45 тысяч обращений, значительно снижая нагрузку на операторов контакт-центров.

«Голосовой помощник отвечает на самые популярные вопросы. Благодаря этому он помог снизить нагрузку на контакт-центры „Мои Документы“ на 30%. Теперь у нейроконсультанта появилось имя — Галина», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Робот Галина поможет записаться на прием или отменить ранее назначенную запись, расскажет про популярные услуги и госпошлины, сообщит статус готовности документов. Связаться с помощником можно по номеру 122, после чего понадобится в голосовом меню выбрать третий пункт.

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