Голосовой помощник для обманутых дольщиков в Подмосковье принял 800 звонков за месяц

Подмосковье стало первым регионом, где заработал интерактивный голосовой помощник для обманутых дольщиков. С начала июня к нему обратились более 800 раз.

Помощник способен дать всю важную информацию и работает круглосуточно. Он расскажет информацию о проблемном объекте, ходе его строительства, о грядущих встречах с дольщиками или перенаправит звонок представителю Министерства жилищной политики области. Как отметила глава ведомства Инна Федотова, технологию совершенствуют ежегодно.

«Интерактивный голосовой помощник был создан для того, чтобы каждый обманутый дольщик в короткие сроки мог получить актуальную и исчерпывающую информацию по интересующему его вопросу. Мы хотим, чтобы возникающие проблемы решались быстро и эффективно», — отметила Федотова.

Чтобы обратиться к голосовому помощнику, нужно позвонить по телефону 8-800-550-3-214. К осени сервис планируют усовершенствовать интеграцией с SMS-центром.