Подмосковье 18 декабря 2023, 09:58 Голосового помощника МФЦ Подмосковья обучили сообщать о готовности документов Unsplash

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Цифровой консультант подмосковных центров «Мои Документы» теперь сможет предупреждать жителей о готовности документов. О новой функции робота «Галины» рассказали в Мингосуправления Московской области.

«Умные технологии обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций — голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Звонок о готовности документов поступает с номера 8-498-602-12-80.

Робот «Галина» принимает все входящие звонки в МФЦ Подмосковья. Помощник информирует о работе центров, услугах и госпошлинах, может записать на прием или отменить запись. За 2023 год программа обработала свыше 1,9 миллиона звонков.

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