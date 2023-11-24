Подмосковье 24 ноября 2023, 13:30 Голосового помощника для решения вопросов ЖКХ запустили в Реутове Телеканал «360»

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Голосовой помощник Женя будет решать вопросы ЖКХ вместе с жителями Реутова. Робот начал работу с 15 ноября.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов провел совещание по вопросу запуска автоматической системы обращений и жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Совещание состоялось в администрации Реутова, в ходе него Станислав Каторов с представителями управляющих компаний обсудил запуск новой автоматической системы — робота Жени.

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Интеграция в систему ЖКХ голосового помощника началась 15 ноября. Разработан он на основе искусственного интеллекта. При общении с заявителем он определит тему — консультация или аварийная ситуация. Примет звонок и зафиксирует проблему для последующего решения. В настоящее время система проходит тестирование, окончание которого намечено на 1 мая 2024 года.

В сферу ЖКХ Московской области внедряется робот Женя, а в Реутове с 2022 года уже успешно работает цифровой помощник Оля. Искусственный интеллект в наукограде осуществляет от 60 линий разговоров единовременно. Голосовой помощник Оля принимает информацию об авариях, вопросы дворовых территорий, многоквартирных домов, дает разъяснения по платежным документам и другие. В его функции входит также контроль качества выполнения работ исполнителями.

Несмотря на нововведение, на линии продолжают работать операторы — восемь человек в смену. В сутки они осуществляют более 1200 звонков и оформляют более 960 заявок. За первых десять месяцев на горячую линию «ЕДС Реутов» поступило более 115 350 заявок, что составляет 89% от общего количества обращений.

«Практика показала актуальность цифрового помощника единой диспетчерской службы в Реутове, которая существует 16 лет. Сегодня она продолжает работать в штатном режиме. Диспетчеры ЕДС осуществляют круглосуточный контроль за 148 объектами коммунального комплекса», — сказал Станислав Каторов.

В «ЕДС Реутов» жители могут удобным для них способом оформить заявку по вопросам, связанным с эксплуатацией жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, санитарным содержанием общегородских и придомовых территорий, парков, детских площадок, работой внутриквартального и уличного освещения, содержанием дорог, медицины, образования и социальной сферы. Многоканальные телефоны +7 (499) 929-99-99 и +7 (495) 512-00-11 работают круглосуточно.

Оформить заявку можно на сайте, с помощью мобильного приложения «ЕДС Реутов», доступного для android и ios. В социальные сети можно не только написать свой вопрос, но и получить актуальную информацию о работе единой диспетчерской службы города: https://t.me/eds_reutov, https://vk.com/eds_reutov, https://clck.ru/36KYLH.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новый робот-помощник Женя был разработан Минцифры из-за случаев, когда житель не мог дозвониться до управляющей компании.

В период эпидемии коронавируса подобную цифровую систему приема звонков задействовали в Минздраве. Медицинского робота назвали Светлана. Благодаря цифровым услугам число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в пять раз.

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