20 апреля 2023, 17:04
Голосового помощника Алису научили рассказывать о подмосковных стройках
Теперь жителям Подмосковья стало еще проще узнавать о строительстве жилья в Подмосковье. Актуальную информацию расскажет голосовой помощник Алиса.
Специалисты Главгосстройнадзора обучили Алису пользоваться приложением «Подмосковные стройки» и выдавать информацию о возведении жилых домов.
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«Это уникальное в России нововведение, мы с удовольствием поделимся им с другими регионами», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Для того чтобы получить информацию, нужно сказать Алисе: «Узнай у „Подмосковных строек“, как строится жилой комплекс» и произнести его название. Робот расскажет о ходе работ и проценте готовности объекта, а также выдаст другую важную информацию.
Пользоваться голосовым поиском можно с мобильного телефона, умной колонки или стационарного компьютера.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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