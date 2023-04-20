Подмосковье 20 апреля 2023, 17:04 Голосового помощника Алису научили рассказывать о подмосковных стройках

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Теперь жителям Подмосковья стало еще проще узнавать о строительстве жилья в Подмосковье. Актуальную информацию расскажет голосовой помощник Алиса.

Специалисты Главгосстройнадзора обучили Алису пользоваться приложением «Подмосковные стройки» и выдавать информацию о возведении жилых домов.

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«Это уникальное в России нововведение, мы с удовольствием поделимся им с другими регионами», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Для того чтобы получить информацию, нужно сказать Алисе: «Узнай у „Подмосковных строек“, как строится жилой комплекс» и произнести его название. Робот расскажет о ходе работ и проценте готовности объекта, а также выдаст другую важную информацию.

Пользоваться голосовым поиском можно с мобильного телефона, умной колонки или стационарного компьютера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.

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