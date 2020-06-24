Проголосовать по поправкам в Конституцию в Подмосковье можно будет даже на улице. Вот как это выглядит

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье пять миллионов 800 тысяч жителей, которые могут отдать свой голос. Для удобства и безопасности жителей в области развернули 4134 избирательных участка. Причем организовано голосование будет разными способами.

«Здесь, то, что мы видим, — будет происходить во дворах. Человек, который идет по своим делам и во дворе видит палатку, имеет паспорт, спокойно может проголосовать, но, естественно, в пределах своего избирательного участка. Он должен быть к нему привязан. Тут и свежий воздух. Можно соблюдать дистанцию, даже маску не надевать», — отметил Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Что касается классических избирательных участков, там сотрудники будут заботиться о безопасности жителей.

«Там, безусловно, все сотрудники позаботились об избирателях и буквально с первого до последнего шага тебя сопровождают, чтобы исключить какие-то возможности подцепить инфекцию. Нам самое главное — чтобы максимальное количество людей пришло, чтобы не боялись», — пояснил Андрей Воробьев.

Он добавил, что также предусмотрено голосование дома.

«Если человек по каким-то причинам не может выйти из дома и предпочитает, чтобы к нему пришли, то такая опция тоже есть. Это совершенно спокойно тоже можно сделать», — уточнил губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Глава региона подчеркнул важность голосования по Конституции.

«Неделя голосования, я еще раз хочу подчеркнуть важность всех этих мероприятий, нашего основного закона — Конституции. Мы очень надеемся, что жители Подмосковья дадут самые лучшие результаты по стране», — заключил Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковье активно готовится к наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Проследить за процессом на муниципальном уровне приглашают всех желающих. Председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич отметила, что очень важно соблюсти принцип законности, легитимности и прозрачности выборов. За это как раз и будут отвечать наблюдатели.