Голосованием на «Доброделе» жители Каширы выбрали дороги для ремонта в 2022 году

Жители городского округа Кашира в 2021 году проголосовали на портале «Добродел» за дороги, которые отремонтируют в 2022 году. Отобрали пять участков, один из них уже начали приводить в порядок.

Дорога М-6 «Каспий» — Завалье-1 ведет к нескольким населенным пунктам городского округа: Кипелово, Никулино, Пчеловодное, Понизье, Завалье-1, Завалье-2 и несколько СНТ. Ее протяженностью — более девяти километров.

Ремонтные работы начались 25 апреля и идут строго по графику. Сдача объекта запланирована на 18 июля 2022 года. На всем участке произведут ремонт асфальтового полотна.

Жители отмечают, что состояние дороги улучшилось, стало удобнее и безопаснее ездить как на личном, так и на общественном транспорте.

Всего на 2022 год запланирован ремонт пяти автодорог: в деревнях Тарасково, Ледово, в микрорайоне Ожерелье и две трассы — Озеры-Кашира и М-6 «Каспий» — Завалье-1.