Подмосковье 04 сентября 2023, 19:05 Голосование жителей новых регионов завершилось в Подмосковье Мосолбизбирком сообщил о завершении голосования на экстерриториальных участках пресс-служба Мособлизбиркома

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В Московской области завершилось голосование на экстерриториальных избирательных участках. Об этом информировала пресс-служба Мособлизбиркома.

В Подмосковье в течение четырех дней действовали 30 участковых комиссий, где граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могли отдать свои голоса за депутатов законодательных органов своих регионов. Избирательные участки для голосования оборудовали в 24 городских округах. Сохранялась также возможность выездного голосования.

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«Они смогли сделать здесь свой выбор, помочь своим родным городам, своим селам, своим людям», — подчеркнул он.

В конце недели — 8, 9 и 10 сентября — жителям Московской области предстоит проголосовать на выборах губернатора.

Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов Андрея Воробьева от «Единой России», а также Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от «Справедливой России». Также будут избирать депутата Мособлдумы по Пушкинскому избирательному округу № 17 и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. В регионе откроется более четырех тысяч избирательных участков.