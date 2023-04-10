Подмосковье 10 апреля 2023, 14:07 Голосование за выбор территорий для благоустройства в Подмосковье стартует 15 апреля — Хайкин Хайкин: 147 территорий в Подмосковье вынесут на голосование по благоустройству в этом году Пресс-служба губернатора Московской области

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Голосование за выбор приоритетных территорий для благоустройства стартует в Подмосковье 15 апреля и продлится до 31 мая, сообщил глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин. В этом году, по его словам, на выбор представят 147 вариантов, отобранных в 56 муниципалитетах.

«Это федеральный проект, уже третий год подряд будем в нем участвовать. В 2021 году у нас на выбор было 56 территорий, в 2022 — также 56, две из них сданы досрочно в Щелкове и Луховицах», — напомнил министр на совещании губернатора Московской области с правительством региона.

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Голосование состоится на федеральном портале za.gorodsreda.ru. Уже запущена масштабная рекламная кампания. В этом году к ней привлекут более двух тысяч волонтеров, добавил он.

По словам Хайкина, во время всероссийского субботника, который пройдет в Подмосковье 22 апреля, организуют места, где можно проголосовать за выбор общественной территории.

«Также мы рекомендуем на субботниках организовать мастер-классы, праздники, обеспечить уход за деревьями и кустарниками и организовать информационную компанию с привлечением волонтеров», — добавил министр.

Губернатор в ответ отметил, что в скверах и парках с наступлением теплой погоды уже заметно оживление.

«Прошу вас персонально, как вы это часто делаете, сопровождать эту работу», — сказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что всем отстающим по уборке территориям необходимо помогать, а всем, кто отвечает за эти работы, стоит отнестись к этому максимально ответственно.