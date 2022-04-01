Голосование за выбор объектов для программы «Светлый город» стартовало в Подмосковье

Голосование за выбор объектов наружного освещения по проекту «Светлый город» стартовало в Московской области. Предложения собирают на портале «Добродел».

Всего на голосование вынесено 2506 объектов наружного освещения в 52 городских округах. Жители региона смогут выдвинуть свои предложения по выбору общественных мест, где нужна установка систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах.

«На территории региона с 2017 года реализуем проект „Светлый город“. За это время энергоэффективное наружное освещение установили более чем на 3,4 тысячи объектах», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что голосование за выбор объектов наружного и архитектурно-художественного освещения для включения в проект «Светлый город» проводят каждый год. В течение апреля каждый житель Подмосковья сможет оставить свои предложения и комментарии. Их рассмотрят при утверждении адресного перечня проекта», — рассказал он.

Оставить свой голос за одну из предложенных территорий можно на сайте «Добродел». Для этого на карте нужно выбрать свой муниципалитет, затем выбрать участок или объект и нажать кнопку «Проголосовать». Голосование завершится 1 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее призвал обратить особое внимание на весеннее благоустройство в регионе.