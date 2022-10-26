Голосование за выбор народных троп для благоустройства стартовало в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 15:02 Голосование за выбор народных троп для благоустройства стартовало в Подмосковье

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Народные тропы благоустраивают в Подмосковье по программе «Пешком», чтобы жители смогли с комфортом добираться до нужных мест. Главное управление содержания территорий запустило голосование, по итогам которого обустроят новые дорожки.

Жители смогут пройти опрос о том, стало ли легче передвигаться по городу после обустройства народных троп, и выбрать те дорожки, которые, по их мнению, нужно облагородить.

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Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что среди проголосовавших 50% отметили, что активно пользуются тропинками, более 50% согласились, что они сделали путь до объектов инфраструктуры проще.

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«78% респондентов подтвердили, что в их муниципалитетах есть народные тропы, которые требуют благоустройства. На данный факт необходимо обратить внимание городским округам при формировании плана работ», — отметила Светлана Аипова.

Голосование продлится еще несколько недель. Позже ведомство проведет еще ряд опросов по другим проблемам содержания территорий.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.