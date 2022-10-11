Голосование за выбор мест для детских площадок в Подмосковье завершится через 5 дней | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 12:11 Поделиться Telegram

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Viber Голосование за выбор мест для детских площадок в Подмосковье завершится через 5 дней

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Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок на портале «Добродел». До завершения голосования осталось пять дней, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

Как рассказал глава ведомства Михаил Хайкин, в голосовании уже поучаствовали свыше 38 тысяч жителей региона. Они выбрали одно из 962 предложенных мест.

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«Очень радует, что жители активно вовлеклись в этот процесс и сами непосредственно принимают участие в определении мест, где установка площадок действительно необходима», — подчеркнул он.

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Принять участие в голосовании можно по ссылке. Как объяснил министр, с этого года отбирать места будут по балльной системе.

«Для мест на общественных территориях и в парках культуры и отдыха, включенных в титульные списки объектов благоустройства, будет начисляться два балла за один голос, а для иных территорий, например, дворов — один балл за один голос», — уточнил Хайкин.

По итогам голосования комиссия выберет места установки площадок среди тех, которые наберут свыше 100 баллов.

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