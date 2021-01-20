Голосование за установку новых камер и фонарей на улицах стартовало в Подмосковье

В Подмосковье стартовало голосование за установку камер видеонаблюдения и уличных фонарей. Жители на портале «Добродел» смогут выбрать, какие мероприятия по повышению уровня безопасности необходимо выполнить. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Голосование уже стартовало на портале «Добродел». Свое мнение там может высказать каждый житель региона. Мероприятия будут направлены на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье.

При голосовании жители могут выбрать, в каких общественных местах установить камеры видеонаблюдения или дополнительные фонари.

Также в ходе опроса выяснят, где нужно организовать дополнительное патрулирование полиции и народных дружин по определенным маршрутам; где разместить системы экстренной связи.

Голосование продлится до 20 февраля на портале «Добродел». Чтобы оставить свое мнение, жителям региона нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА или популярных социальных сетей. Голосование доступно по ссылке.

После окончания опроса список адресов, которые пройдут отбор, разместят на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Подобного рода общение дает возможность получить обратную связь от жителей, узнать, где есть пробелы и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности в каждом муниципалитете региона», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.