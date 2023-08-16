Подмосковье 16 августа 2023, 10:52 Голосование за самый зеленый двор началось в Подмосковье Пресс-служба ГУСТ МО

Читать 360tv в

ГУСТ завершил сбор заявок на участие в конкурсе «Самый зеленый двор Подмосковья». До 18 августа жителям региона предлагают проголосовать за лучшую, по их мнению, территорию. Сделать свой выбор можно в Telegram-канале.

«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского, Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Итоги конкурса подведут 28 августа. Победителю вручат специальный подарок от ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».