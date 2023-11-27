Подмосковье 27 ноября 2023, 16:52 Голосование за самые значимые достижения Подмосковья завершится 30 ноября Пресс-служба губернатора Московской области

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Голосование за самые значимые достижения завершается в Подмосковье. Итоги опроса на портале Достижения.рф подведут 30 ноября.

Цель проекта — показать достижения регионов и дать возможность каждому узнать о научном, культурном и технологическом потенциале России. Подмосковье представили 10 лучших проектов, в числе которых школьный технопарк на базе физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, завод «Метровагонмаш» в Мытищах, центр геномной селекции «Мираторг» в Домодедове и другие. Всего в опросе поучаствовали более девяти миллионов россиян.

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На сегодняшний день больше всего голосов получил технопарк на базе физтех-лицея — его выбрали свыше 1,2 миллиона человек.

Узнать обо всех главных достижениях региона можно по ссылке.

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