Подмосковье 20 июня 2023, 14:26 Голосование за самую оригинальную авторскую экскурсию началось в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Почти 50 участников представили свои авторские экскурсии на конкурс «Туристическая витрина» в Подмосковье. Члены экспертного жюри уже дали оценку проектам, теперь началось интернет-голосование.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что голосование будет проводиться до 27 июня. На выбор жителей представлены 48 туров по Талдому, Дубне, Ногинску, Клину, Волоколамску и другим городам региона. География и темы проектов тоже разнообразны: от мозаичного искусства до древних усадеб.

Реклама

Проголосовать за понравившуюся экскурсию можно на сайте www.tourvitrinamo.ru. Лидер рейтинга станет победителем в категории «Самый популярный проект».

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».