Подмосковье 15 декабря 2022, 23:20 Голосование за самую густую елку Подмосковья начнется 19 декабря

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Жители Подмосковья смогут проголосовать за самую густую елку региона с 19 декабря, сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

С начала зимы жители Подмосковья присылали на почту ведомства фотографии елок, украшенных ими на придомовых территориях. К фотографиям участники конкурса прикрепляли письма с короткими эссе о жизни двора и его традициях. С 19 декабря стартует отборочный тур, в котором путем народного голосования будет выбрана ель-победительница.

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«На сегодняшний день в конкурсе участвует несколько десятков дворов, и мы рады, что наша идея нашла отклик в сердцах людей. Команда Главного управления содержания территорий уже подготовила призы для победителей, которые будут определены путем голосования в нашем телеграм-канале РевиZорро», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Все желающие поучаствовать в конкурсе могут подать заявки до 18 декабря. Для этого необходимо прислать 3 четкие фотографии новогоднего дерева со двора, а также написать небольшой рассказ о том, как ель украшали в этом году. Работы надо отправить на почту gust_info@mosreg.ru.

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