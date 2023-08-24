Подмосковье 24 августа 2023, 11:07 Голосование за ремонт дорог в Подмосковье на 2024 год завершится на «Доброделе» 31 августа Минтранс Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили о возможности выбрать дороги, которые отремонтируют в 2024 году. Голосование завершится на портале «Добродел» 31 августа.

В региональном Минтрансе заявили, что свой выбор сделали уже более 154 тысяч жителей Московской области. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото или оставить комментарий.

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Во второй этап голосования прошли объекты, которые отобрали ранее профильные специалисты. Объекты, которые получат наибольшую поддержку жителей, включат в программу по ремонту на следующий год. Отмечается, что речь идет об участках, на которых заменят покрытие. Дороги, которые требуют капитального ремонта, включая расширение проезжей части, рассмотрят при формировании программы капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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