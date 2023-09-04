Подмосковье 04 сентября 2023, 12:50 Голосование за ремонт дорог в 2024 году завершилось в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Голосование за дороги для ремонта в следующем году завершилось на портале «Добродел» в Подмосковье. В нем поучаствовали свыше 100 тысяч человек.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, активнее всего в голосовании участвовали жители Коломны, Чехова и Орехово-Зуева.

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Специалисты осмотрят участки, которые включат в программу на следующий год. Часть их них требует текущего, а часть — капитального ремонта.

В этом сезоне дороги, предложенные жителями, составили треть плана по ремонту. Это около 400 километров покрытия.

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