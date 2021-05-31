Голосование за расположение экопунктов в Подмосковье продлили до 15 июня

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для установки экопунктов. Голосование на портале «Добродел» продлили до 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Опрос продлили еще на две недели, потому что жители активно оставляют свои голоса за удобные для них места, отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Все желающие могут высказать свое мнение. Сделать выбор можно между торговыми центрами, дворами, общественными территориями, образовательными учреждениями и транспортной инфраструктурой.

Первая партия автоматов для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок появится в Московской области уже в июле. Всего в этом году установят 900 экопунктов. Такое поручения дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Установленные автоматы позволят не только собрать вторичное сырье и направить его сразу на переработку, но и каждому жителю получить баллы от сданной тары. Бонусы можно будет потратить в магазинах или любимых кафе быстрого питания.

Реформа по обращению с отходами стартовала в Подмосковье еще в 2019 году. С этого времени в регионе более трех миллионов тонн мусора отправили на вторичную переработку. В Московской области работают 10 комплексов по переработке отходов. Строительство новых предприятий проводят в рамках президентского проекта «Экология».