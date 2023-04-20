Подмосковье 20 апреля 2023, 14:57 Голосование за места для новых систем освещения в Подмосковье продлится до 1 мая Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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В Подмосковье идет голосование за выбор мест для установки дополнительных систем наружного освещения. Жители Московской области смогут сделать свой выбор на портале «Добродел» до 1 мая.

«Уже свыше 27 тысяч человек оставили свой голос на „Доброделе“. Также они активно включились в обсуждение этой темы, оставив около 30 тысяч комментариев. Результаты голосования и предложения граждан будут учтены в нашей работе», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Чтобы проголосовать, необходимо перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и конкретную территорию. Также можно поделиться мнением, оставив комментарий по любому другому участку или объекту. Отмечается, что каждый житель может выбрать лишь одну территорию благоустройства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на всероссийском голосовании жители Подмосковья смогут выбрать 56 мест, где появятся новые зоны отдыха.

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