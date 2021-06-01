Голосование за места для колясок вместо мусоропроводов началось в Подмосковье

На подмосковном портале «Добродел» началось онлайн-голосование о замене мусоропроводов в домах на места для колясок. Жители решат, нужны ли такие перемены в их подъездах.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, опрос продлится до 1 июля.

В голосовании участвуют все многоквартирные дома Московской области с мусоропроводами — это почти 11 тысяч зданий Антон Велиховский.

После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников.

Вместе с мусоропроводом из подъездов исчезнут неприятные запахи. Кроме того, не будет лишнего шума от выброса отходов. Зато появятся места для колясок и велосипедов.

Для участия необходимо перейти на портал «Добродел» по этой ссылке, открыть интерактивную карту, выбрать городской округ и дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах жилищного строительства. Их примут в июле.