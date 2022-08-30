Голосование за лучший подъезд стартовало в Подмосковье

МинЖКХ Подмосковья запустило голосование за лучший отремонтированный подъезд на портале «Добродел». Жители смогут выбрать понравившегося кандидата до 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, конкурс направлен на повышение качества жизни и проходит по программе губернатора. В этом году участие приняло около 50 подъездов, из них в финал вышло 16.

«Андрей Юрьевич придает огромное значение реализации программы, которая нашла большой и позитивный отклик у людей. Уже более 2,7 миллиона человек получили возможность жить в отремонтированном комфортном доме», — отметил министр.

За шесть лет действия программы «Мой подъезд» в регионе привели в порядок 97,4 тысячи объектов. В этом году программу уже завершили на 75%. Принять в ней участие можно по решению собственников жилья.

«Мы призываем управляющие организации и самих жителей подходить к процессу ремонта креативно, чтобы уйти от стандартного и скучного ремонта. Для этого, например, рекомендуется использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы», — подчеркнул Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какими станут рынки Подмосковья. Их запланировали привести к современному стандарту.