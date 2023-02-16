Подмосковье 16 февраля 2023, 14:46 Голосование за лучший дизайн карты «Стрелка» завершится в Подмосковье через неделю

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Конкурс на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка» проходит на портале «Добродел». Жители Подмосковья могут выбрать лучшую работу и отдать за нее свой голос. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Конкурс стартовал в январе, а темой работ стала Московская область. Компания получила около 50 макетов, на первом этапе жюри отобрало семь финалистов. Победителя выберут жители до конца следующей недели. Его дизайн будут использовать для лимитированной серии карт.

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При помощи «Стрелки» жители и гости региона могут оплачивать проезд в общественном транспорте на маршрутах «Мострансавто». Это свыше 1200 направлений поездок.

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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».