Подмосковье 07 февраля 2023, 11:42 Голосование за лучший дизайн карт «Стрелка» стартовало в Подмосковье

Читать 360tv в

Голосование за лучший авторский дизайн транспортных карт «Стрелка» стартовало на портале «Добродел». Конкурс объяснили в январе, а темой работ стала Московская область.

Как рассказали в Минтрансе, компания получила около 50 макетов из разных округов области. Жюри отобрало семь финалистов, а победителя выберут жители Подмосковья. Голосование завершится 26 февраля.

Реклама

Жители и гости Подмосковья используют карты «Стрелка» для оплаты проезда в городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил открытие моста через Оку между Каширой и Ступино. По его словам, это одна из ключевых переправ региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».