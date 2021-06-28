Голосование за лучшие проекты на премию губернатора стартовало в Подмосковье

В Московской области стартовало народное голосование за лучшие проекты, претендующие на премию «Мы рядом ради перемен». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Голосование запустили 28 июня. Высказать свое мнение можно на сайте ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться на сайте премии.

Все зарегистрированные пользователи могут посмотреть все заявки в разделе «Участники» и выбрать понравившиеся проекты. Выбрать нужно ту инициативу, которая показалась вам самой полезной и важной.

Проголосовать жители Подмосковья могут за любое количество проектов. Голосовать за один проект можно один раз.

Номинантами конкурса станут 1,2 тысячи участников, набравших наибольшее число голосов от жителей региона. Оставить свой голос можно до 25 июля. Также до сих пор принимаются и заявки на участие. Представить свой проект на сайте можно до 11 июля.