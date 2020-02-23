Голосование за чистый лес стартовало на «Доброделе». Жители Подмосковья выберут, где ставить мусорные баки

Жители Подмосковья выберут места установки новых мусорных контейнеров в местах массового отдыха в лесах. Голосование уже началось на портале «Добродел». В 2020 году выбирать будут из 100 площадок во всех муниципалитетах региона.

Принять участие в голосовании можно до 4 марта.

Чтобы оставить своей голос необходимо перейти на официальный сайт проекта, выбрать свой муниципалитет на карте Московской области и найти предпочтительную контейнерную площадку. После авторизации с помощью учетной записи ЕСИА или с помощью аккаунта одной из социальных сетей появится возможность проголосовать. Каждый житель может выбрать не более одной контейнерной площадки.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в местах массового отдыха жителей Подмосковья будут расставлены специальные контейнерные площадки для поддержания чистоты лесных зон региона. После того, как жители Подмосковья сами выберут предпочтительные для них места на портале „Добродел“, на этих местах в апреле установим контейнеры для твердых коммунальных отходов. Они будут обслуживаться региональными операторами области», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.