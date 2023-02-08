Подмосковье 08 февраля 2023, 17:26 Голосование за благоустройство привокзальной площади началось в Ступине

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Электронное голосование по благоустройству привокзальной площади стартовало в Ступине. Жители округа выберут, что появится на территории: сквер или парковка.

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Опрос проводится на странице администрации городско округа в соцсети «ВКонтакте». На данный момент в опросе приняли участие около тысячи человек, большинство из которых отдали предпочтение парковке.

«Как житель Ступина, проучившийся пять лет в Москве и каждый день ездивший туда на электричке, считаю, что нужно однозначно делать небольшой сквер. Не забывайте, что там находятся две автобусные остановки, с которых люди едут в Михнево, Петрово, Жилево, Ситне-Щелканово и другие места», — отмечают сторонники постройки сквера.

В пресс-службе администрации округа отметили, что проект подразумевает расширение существующей парковки на 44 дополнительных машиноместа. На зеленой территории планируется обустроенная зона ожидания с теневыми навесами и лавочками. Работы по благоустройству намерены провести в этом году.

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