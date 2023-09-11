Подмосковье 11 сентября 2023, 10:13 Голосование в Серпухове прошло без нарушений Гореловский Валерий

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Трехдневное голосование за губернатора Московской области завершилось в Серпухове без нарушений на избирательных участках. Об этом сообщила председатель окружной ТИК Юлия Сирченко.

В городском округе Серпухов работало 107 участковых избирательных комиссий. Почти половина из них размещалась в учебных заведениях округа. По четыре наблюдателя присутствовали на каждом участке. Пункты были доступны избирателям с ОВЗ и оборудованы всем необходимым для комфортного участия в голосовании маломобильных граждан.

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Многие голосовали традиционным способом — заполняли бюллетени на избирательных участках. Другие отдавали свои голоса посредством ДЭГ. Для тех, кому не подошли ни первый, ни второй способ, организовали выездные сессии. Также УИК выезжала в медицинские учреждения Серпухова с круглосуточным пребыванием пациентов.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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