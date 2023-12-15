Подмосковье 15 декабря 2023, 12:13 Голосование по выбору водоемов для очистки в 2024 году началось в Подмосковье Фото Минэкологии

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Голосование по выбору водоемов для санитарной очистки по программе «100 прудов и озер» началось в Подмосковье. Отдать свой голос жители Московской области смогут до 15 января.

«В 2023 году по программе губернатора „100 прудов и озер“ нами было очищено 40 прудов общей площадью 188,9 гектара. В наступающем новом году мы продолжим работу в этом направлении», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В голосовании участвует 58 водоемов в 21 округе. Чтобы сделать свой выбор, необходимо зайти на портал «Добродел», указать муниципалитет, а также пруд или озеро, нуждающиеся в очистке. После этого следует нажать кнопку «проголосовать».

Каждый житель может отдать свой голос только за один водоем. Также можно поддержать комментарии других пользователей, нажав знак «+».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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